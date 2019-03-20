عناصر “البسيج” توقف شابا بآسفي يشتبه في موالاته لـ”داعش”

أوقفت عناصر “الديستي” التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع الضابطة القضائية وعناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج”، صباح يوم الأربعاء، شابا يُشتبه في علاقته وموالاته لتنظيم الدولة الإسلامي ”داعش” من خلال أنشطة على الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر جيدة الإطلاع ل “اليوم24” ، أن هذه العملية أسفرت على حجز أسلحة بيضاء وكتب دينية كانت بمنزل المشتبه به الذي يقطن بحي “لمياء”، شرق شمال آسفي.

ووفقا لمعطيات ذات صلة، فإن اعتقال الشاب الذي يبلغ 32سنة جاء بتنسيق بين عناصر “الديستي” والشرطة القضائية بآسفي بعد مراقبة انشطته على الانترنيت.