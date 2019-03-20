النقب: محاولات لإنقاذ حياة طفلة بعد غرقها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت طفلة، في الرابعة من عمرها، من سكان ضواحي قرية كسيفة بالنقب، جنوبي البلاد، للغرق في مجمع مياه بعد ظهر اليوم، الأربعاء، ووصفت حالتها بأنها حرجة.
وتم نقل الطفلة إلى سيارة الإسعاف التي كانت تنظر على الشارع الرئيسي حيث لا تصل إلى مكان سكنها، وتحاول الطواقم الطبية إنقاذ حياة الطفلة عن طريق إجراء عمليات إنعاش لها.
تفاصيل أوفى لاحقا...
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