انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس تونس يدعو إلى تعديل الدستور لهذا السبب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 05:54 مساءً - دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء، إلى تعديل الدستور؛ بسبب وجود ما أسماه "اختلاف في تأويل" بعض فصوله.

جاء ذلك في خطاب ألقاه السبسي بقصر قرطاج، بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال البلاد عن فرنسا، عام 1956.

وقال: "لديّ نسخة جاهزة لمقترحات التحوير (التعديل) الدستوري"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول فحوى المقترحات المذكورة، وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف: "نحن اليوم في سنة انتخابية، ولا بد من إعادة فهم الدستور والتفكير في تعديل بعض فصوله. ونقبل القراءات من جميع الأحزاب، حتى تلك التي تحمل مرجعية إسلامية".

وأوضح أن المادة 71 من الدستور التونسي تنص على أن "السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية، وحكومة يرأسها رئيس حكومة".

وتابع أن تشكيل الحكومة الأخيرة "جرى دون استشارة الرئيس، بتوافق بين رئيس الحكومة وحركة النهضة (إسلامية)".

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وسبق أن دعا عدد من السياسيين التونسيين إلى تعديل الدستور والقانون الانتخابي، حيث اعتبر عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة، أن دستور 2014 "مثالي أكثر من اللازم ويجب تنقيحه".

وفي نوفمبر الماضي، صوّت البرلمان بأغلبية مطلقة على منح الثقة لتعديل وزاري اقترحه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عُين بموجبه 13 وزيراً جديداً، و5 كتّاب دولة (سكرتير) برتبة وزير.

وأكد السبسي أنه "لم يكن ضرورياً الذهاب إلى المجلس (البرلمان، لطلب الثقة على الحكومة) دون المرور برئيس الجمهورية".

وشدّد على أن ذلك "مخالف للدستور"، معتبراً أن السلطة التنفيذية أصبحت برأس واحد عكس ما ينص عليه الدستور.

ومنذ الربيع الماضي، حصلت قطيعة بين السبسي والشاهد، تفاقمت بتأسيس مقربين من الشاهد، الشهر الماضي، حزب "تحيا تونس".