شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على «سفاح البوسنة» كاراديتش بالسجن مدى الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت "محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة" التابعة للأمم المتحدة في لاهاي حكما اليوم الأربعاء يقضي بالسجن مدى الحياة بحق القائد الصربي السابق، رادوفان كاراديتش 73 عاما وذلك بعد نحو 20 عاما من مذبحة سيربرينتشا، التي أدين بارتكابها. وجاء الحكم في إطار نظر الطعن الذي تقدم به كاراديتش على حكم سابق بسجنه 40 عاما، وأصبح حكم اليوم نهائي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكم على «سفاح البوسنة» كاراديتش بالسجن مدى الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.