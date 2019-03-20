واشنطن: سنتصدى بقوة لنشر ايران صواريخ باليستية في الشرق الأوسط

أعلنت يليم بوليت مساعدة وزير الخارجية للحد من التسلح " إن برنامج إيران الصاروخي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط ويزيد من مخاطر حدوث ”سباق تسلح إقليمي"، وجاء كلام المسؤولة الأميركية أمام مؤتمر لنزع السلاح يعقد برعاية الأمم المتحدة. وأضافت "واشنطن ستتصدى بقوة ”لنشر إيران صواريخ باليستية في المنطقة ونقلها أسلحة بصورة غير قانونية“. وحثت "كل الدول المسؤولة“ على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض قيودا على نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ إلى إيران.

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