صحيفة تركية تعلن العثور على شقیق غولن ميتاً في إسطنبول

الخليج 365/ بغدادكشفت صحيفة cumhuriyet التركية المعارضة، الاربعاء، عن العثور على صالح غولن شقيق الداعية التركي فتح الله غولن، ميتا في منزل كان يختبئ فيه بمدينة إسطنبول.

واعتمدت الصحيفة التركية، بحسب وكالة "فارس"، على تدوينة نشرها صالح كوروكان، نجل شقيق غولن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أن صالح غولن "كان متخفيا في المنزل الذي تم العثور عليه فيه ميتا، كونه ملاحقا من السلطات التركية بتهم مختلفة منذ عدة سنوات".



وبحسب cumhuriyet فقد صدر بحق صالح غولن قرار اعتقال منذ عدة سنوات، وطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن 10 سنوات به بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية".

ولم تذكر الصحيفة التركية المزيد من التفاصيل حول أسباب وفاته، فيما لم تؤكد أي مصادر رسمية صحة هذه الأنباء.

