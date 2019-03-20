محمد بن زايد ورئيس وزراء إثيوبيا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الأربعاء، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا التي تخدم البلدين.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الأثيوبي، خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، علاقات الصداقة والفرص والمقومات المتعددة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وآبي أحمد وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بتنويع قاعدة علاقاتها وتوسيعها مع جميع الدول الصديقة انطلاقا من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك الذي يخدم جهود التنمية والتقدم والأمن والسلام لمختلف شعوب العالم.

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وأشار إلى أهمية الارتقاء بمستوى التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا إلى مسارات جديدة متنوعة تعزز مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين وتلبي تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار.

من جانبه أعرب رئيس وزراء إثيوبيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات أرض التسامح والسلام، مثمنا جهودها ومبادراتها الإنسانية العالمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين مختلف شعوب وثقافات العالم.

وأكد اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها وتنويعها مع دولة الإمارات التي تعد مركزا استثماريا واقتصاديا وتجاريا وسياحيا عالميا بما يدعم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما الصديقين.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في استقبال الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى وصوله مطار البطين في وقت سابق من اليوم الأربعاء.