لودريان: #فرنسا ستعارض تأجيل بريكست إذا لم تقدم ماي خطة ذات مصداقية

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وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء أن بلاده ستعارض تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي طلبته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ما لم تقدم استراتيجية "ذات مصداقية".

وقال لو دريان إن عدم تمكن ماي "من تقديم ضمانات كافية إلى المجلس الأوروبي بشأن مصداقية الاستراتيجية سيؤدي عندئذ إلى رفض طلب التمديد وتحبيذ الخروج دون اتفاق".