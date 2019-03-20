الخارجية الأمريكية: بومبيو يشكر ولي العهد على دعم جهود المبعوث الأممي لليمن

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، قدم الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعم السعودية لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن بومبيو وولي العهد اتفقا على ضرورة التزام الأطراف اليمنية باتفاق السويد.

أضاف البيان، أن الخارجية الأمريكية تواصل مناقشة العقوبات المفروضة على إيران مع شركائها في العراق.