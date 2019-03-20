المرصد السوري: تصاعد أعداد الخسائر البشرية في قصف من قبل طائرات قوات النظام

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

عاودت قوات نظام الأسد، اليوم الأربعاء، قصفها لأماكن في الحويز والحويجة وجسر بيت راس والعنكاوي وقلعة المضيق بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وقرية قيراطة بريف حماة الشمالي ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح، ما أسفر عن مصرع طفلين شقيقين في العنكاوي.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، أن قوات النظام استهدفت مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ومناطق أخرى في قرية التوينة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي مما أسفر عن مقتل مواطنة.