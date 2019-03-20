مكرم محمد أحمد: من حق أي رئيس يحقق تنمية الترشح لفترة ثالثة ورابعة وخامسة

كتب: صفاء عصام الدين وأحمد عويس طالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، بتعديل المادة الانتقالية المقترحة في التعديلات الدستورية. واقترح خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي الاولى لمناقشة التعديلات الدستورية، النص على حق رئيس الجمهورية الذي يحقق معدلات تنمية للدخل القومي الترشح لمرة ثالثة ورابعة وخامسة. وقال: "المادة الانتقالية لا يجب أن تخصص على ها النحو، التشخيص الذي يمس الرئيس أفضل أنها تكون في صلب الدستور وتعطي كل رئيس جمهورية يستطيع تنمية الدخل القومي أن يكون له الحق في فترة ثالثة ورابعة وخامسة لأنه هنا يؤدي وظيفة...

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