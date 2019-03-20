عبد العال: نحن في حاجة لدستور جديد ولكن المجلس ليس سلطة تأسيسية

كتب: صفاء عصام الدين وأحمد عويس



قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال "نحن في حاجة لدستور جديد لكن المجلس غير مؤهل من الناحية الدستورية لوضع دستور جديد لابد من سلطة تأسيسية تقوم بهذا العمل"، كلمات عبد العال جاءت تعقيبا على ملاحظات عدد من المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي الأول الذي يناقش التعديلات الدستورية، ومطالبتهم بوضع دستور جديد.

وقال عبد العال إن لجنة العشرة بريئة من النصوص التي نصت على نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، موضحا أن لجنة الخمسين كان لها الكلمة الأخيرة.

وأضاف: "تدخلنا أكثر من مرة لتهذيب ديباجة...