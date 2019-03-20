قصة جراح بمستشفى كرايست شيرش.. تلقى اتصالا هاتفيا لينقذ طفلة مصابة بـ 3 طلقات نارية

ترجمة: أحمد أبو عقيل



تلقى جراح الأوعية الدموية مكالمة هاتفية بعد دقائق من نقل المصابين إلى مستشفي كرايست شيرش، :" تعالى فورا نحن في أمس الحاجة اليك" وتابع "هذه هي المرة الأولى التي أركض فيها إلى المسرح".

ويقول ديب خنافز الذي ولد، في الكويت العربية وهو لبناني بريطاني الأصل، :"كانت هذه مكالمة مختلفة تمامًا لقد قالوا" تعال الآن "و" أين أنت "و" إلى أي مدى ".

لم يكن خنافر، يعرف أن ما يقرب من 50 شخصًا قد قتلوا بالرصاص في مسجدين في كرايستشيرش، وأصيب العشرات بجروح وهم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

وتابع:"عندما وصلت إلى المستشفى، رأيت صورة لن أنسىها أبدًا، طفلة في الرابعة من عمرها مصابة بأعيرة، خضعت لعملية جراحية لمدة 45 دقيقة ، لكن لديها تلف في الأوعية الدموية، خاصة حول الحوض.

وقال حنافروهو يبكي: "كان من المحزن حقاً رؤية طفلة صغيرة على طاولة العمليات".

وتابع:" لدي أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 عامًا، كان من الممكن أن يكون ابني أوابنتي، أثناء الجراحة ، لم أتوقف عن التفكير في زوجت وأطفالي أو ما حدث للتو في بلدي، بعد انتهاء العملية لم اتمالك نفسي وانهمرت في البكاء."

وقال حنافر أن تلك الحالة كانت أهم حالة في حياته المهنية وأنه على اتصال دائم بمستشفى ستارشيب للأطفال لفحص الفتاة التي ما زالت في حالة حرجة، ولكنه متفائل للغاية بشفائها".

وتابع ما حدث أثر على أطفالى فقد طلبت ابنتي البالغة من العمر 13 عامًا والدتها بخلع حجابها لأنها كانت قلقة من استهدافها".