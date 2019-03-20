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مجلس الشيوخ الكازاخستاني عيّن ابنة الرئيس المستقيل رئيسة له

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عيّن مجلس الشيوخ في كازاخستان ابنة الرئيس المستقيل نور سلطان نزارباييف، داريغا نزارباييفا (55 عامًا) رئيسةً له.

ونزارباييفا كبرى بنات الرئيس السابق الثلاث وأبرزهن في الساحة السياسية. وطالما اعتُبرت خليفة محتملة لوالدها.

وكان قد أدّى الرئيس السابق لمجلس الشيوخ قاسم-جومارت توكاييف اليمين رئيسًا انتقاليًّا لكازاخستان. وسيتولّى الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية نزارباييف الّتي تنتهي في نيسان 2020، ما لم تتمّ الدعوة لانتخابات مبكرة.

مع التنويه إلى أنّ رئاسة مجلس الشيوخ تأتي الثانية في ترتيب السلطة بعد الرئاسة، وفقا للدستور الوطني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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