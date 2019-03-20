المتحدث باسم الخارجية الصينية: الحكومة تتمسك بسياسة حرية الدين

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جين شوانغ على تصريح الزعيم الروحي للتبت، دالاي لاما الذي قال إن روحه يمكن أن تتجسد في الهند بعد وفاته، وإن خليفته الذي ستختاره الصين لن يكون موضع ثقة واحترام، قائلا: "تم العثور واعتماد الدالاي لاما الرابع عشر وفقا للوائح الدينية واللوائح المعمول بها تاريخيا. الحكومة الصينية آنذاك التي حصلت على طلب خطي وافقت على خلافته ويجب على الجميع، بمن فيهم الدالاي لاما، احترام قوانين الدولة والاسترشاد بغير المبادئ الدينية والقواعد المعمول بها تاريخيا".

وشدد على أن "حكومة الصين تتمسك بسياسة حرية الدين، وأن البلاد لديها قواعد لتسيير القضايا الدينية" و"تدابير إدارية لتنظيم تناسخ بوذا الحي للبوذية التبتية"، مشيراً إلى أن "الحكومة الصينية تحترم وتحمي تقليد الاستمرارية في البوذية التبتية".