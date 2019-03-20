تعهد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية بحل الجمعيات التي تروج للعنف والكراهية، مشيراً إلى أنه "وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، أنا ملتزم تماما بحل جميع الجمعيات التي تثير الكراهية وتدعو إلى التمييز وتحرض على العنف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الفرنسي يتعهد بحل الجمعيات التي تروج للعنف والكراهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.