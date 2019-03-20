سانا: وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين في الأردن عبر معبر نصيب

افادت وكالة "سانا" عن "وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب على الحدود السورية _الأردنية بريف درعا الجنوبي الشرقي".

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