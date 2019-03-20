تظاهر مئات الطلاب في دكا الأربعاء بعد مقتل شاب صدمته حافلة مسرعة، وذلك بعد أشهر على حادث مماثل أثار أكبر احتجاجات ضد الحكومة في بنغلادش خلال عقود. وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهتف الطلاب "نريد العدالة" وقاموا بقطع العديد من تقاطعات الطرق الرئيسية في العاصمة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، مطالبين الحكومة بالتعاطي بجدية مع سلامة الطرق بعد مقتل الشاب أثناء مروره على الطريق.
وقد دعا مفوض شرطة مدينة دكا "أسد الزمان ميا " جميع الطلاب بالعودة إلى صفوفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: مقتل شاب بحادث سير يشعل التظاهرات في بنغلادش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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