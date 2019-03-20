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الخارجية الألمانية تعرب عن استيائها من تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية

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أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن استيائه من تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لبلاده، على خلفية النقاش الدائر حول مشاركة محتملة لشركات صينية في توسيع شبكات الجيل الخامس للاتصالات لدى برلين.

ويشير ماس بذلك إلى تهديدات الولايات المتحدة بإحجام معلومات استخباراتية عن ألمانيا حال مشاركة الصين في توسيع شبكات الجيل الخامس، وأكد أن بلاده لن تخضع للابتزاز مطلقاً أيا كان الأمر أو الجهة التى تحاول ممارسته.

ولفت الى أن "الحكومة الألمانية تتشاور على نحو مكثف للغاية منذ أسابيع بشأن مسألة مشاركة شركة هواوي الصينية في توسيع شبكات الاتصالات"، معللا ذلك بأنه "عند تأسيس بنية تحتية تمس الكثير من القطاعات الحياتية لدينا، فإن اعتبارات السياسة الأمنية تكون لها أهمية كبيرة في ذلك"، وشدد على أن ألمانيا لا تحتاج إلى مشورة من أية جهة فى ذلك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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