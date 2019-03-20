لودريان: رسالتنا بشأن البريكست واضحة إما أن توقع لندن على الاتفاق أو تغادر بلا اتفاق

لفت وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إلى أن "رسالتنا بشأن البريكست واضحة إما أن توقع لندن على الاتفاق أو تغادر بلا اتفاق"، مشيراً إلى أنه "إذا لم تعط رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضمانات بإقرار البرلمان اتفاق الخروج فإن المجلس الأوروبي سيرفض طلب التمديد".

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