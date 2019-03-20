مسؤول تركي: سنعمل على إضافة التركية لغة رسمية الى "التعاون الإسلامي"

أفاد نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي، بأن "تركيا ستعمل من أجل إضافة التركية، لغة رسمية رابعة، في منظمة التعاون الإسلامي، التي تتولى حاليا رئاستها الدورية"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستعمل من أجل إدراج اللغة التركية لغة رسمية في منظمة التعاون الإسلامي، وسيتم إعلام اللجنة بالتطورات في هذا الإطار".

واعتبر أن "اللغة التركية لابد أن تدرج أيضا كلغة رسمية في منظمة الأمم المتحدة"، مشيرا إلى "وجود عدة دول تتحدث هذه اللغة أعضاء في الأمم المتحدة وفي منظمة التعاون الإسلامي"، لافتاً إلى أن "منظمة التعاون الإسلامي تضم في عضويتها 57 دولة، وتعتمد 3 لغات رسمية هي العربية والفرنسية والإنجليزية".