الحكم على الرئيس الصربي السابق كاراديتش بالسجن مدى الحياة

حكمت محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة الجنايات الدولية على الرئيس الصربي السابق رادوفان كاراديتش بالسجن مدى الحياة، بتهمة الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط سربرنيتشا في تموز 1995.

وفي عام 2016، قضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، التي أسستها منظمة الأمم المتحدة، بسجن الزعيم السابق لصرب البوسنة، رادوفان كاراديتش، مدة 40 عاماً.

وأدين كاراديتش، بجرائم عدة بينها، "ارتكاب إبادة جماعية" في سربرنيتسا في تموز 1995، و"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"انتهاك قوانين الحرب".

وأشارت المحكمة إلى أن قوات صرب البوسنة مارست التطهير العرقي بحق المسلمين في المنطقة المذكورة، كما حملته مسؤولية أسر جنود الأمم المتحدة.