رئيس الحكومة زار دار العجزة: سأكون الى جانبكم دائما

قام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بزيارة الى دار العجزة الإسلامية في منطقة الطريق الجديدة، لمناسبة عيد الأم حيث كان في استقباله رئيس مجلس العمدة الدكتور محمود فاعور واعضاء المجلس والقيمين على الدار، وجال على أقسامه وصافح النزلاء واطلع على أوضاعهم وقدم اليهم الورود البيضاء للمناسبة والتقط الصور التذكارية معهم.

ولفت الحريري الى أن "هذه المؤسسة هي من المؤسسات التي كان الوالد الرئيس الشهيد رفيق الحريري يرعاها ويتابعها، ونحن سنكمل مسيرته بإذن الله. فهذا الامر واجب إنساني ووطني بالنسبة الي، وإيمان بهذه المؤسسة والعمل الذي تقوم به من رعاية ضرورية جدا للمواطن الذي يبلغ هذا الحد من العمر وهو في حاجة الى رعاية واهتمام. ان ما تقومون به من عمل إنساني مهم جدا ومؤثر، وأريد ان أشكركم جميعا، خصوصا بمشاركة هذا العدد من السيدات الى جانبكم وهذا امر جيد جدا، وسأكون الى جانبكم دائما كدولة وكسعد الحريري، والله يقدرنا ويقدركم على عمل الخير".