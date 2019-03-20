مدير الاحوال الشخصية وجه تنويها الى رئيس دائرة نفوس النبطية

وجه المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري تنويها الى رئيس دائرة نفوس النبطية علي مكي "على الكفاءة العالية في حسن تنفيذ المهام الموكولة اليه". وجاء في التنويه: "ان المدير العام للاحوال الشخصية، بناء على المرسوم رقم 1192 تاريخ 3 آب 2017، ينوه بالسيد علي مكي رئيس دائرة نفوس النبطية بعدما اظهر كفاءة عالية في حسن تنفيذ المهام الموكولة اليه لا سيما انجاز المذكرة رقم 91 تاريخ 2/11/2018 لجهة مكننة وثائق وقوعات النازحين السوريين، وذلك اعتبارا من عام 2011، اضافة الى ترتيب وتنظيم وارشفة كل المستندات ووثائق الوقوعات المتعلقة بالاجانب المنفذة اعتبارا من العام 1985 ومتابعة حثيثة لهذين الملفين بما يؤمن المصلحة العامة، فاستحق التقدير والتنويه".

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