النشرة: نشاط توعوي في الهبارية بمناسبة اليوم العالمي للمراة

نظمت جمعية شيلد الانسانية بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ومنظمة بلان العالمية وبمناسبة اليوم العالمي للمراة يوما توعويا في قاعة نور الدين في بلدة الهبارية قضاء حاصبيا شارك فيه اكثر من 60 امراة من الهبارية وقرى العرقوب المجاورة باشراف ممثلة جمعية شيلد سارة حصروني وحضور رئيس البلدية ايمن شقير واعضاء المجلس البلدي وتخلل هذا النشاط ندوة بعنوان – التغيير والغاء تهميش المراة – وذلك ضمن مشروع تشجيع الاصوات المهمشة في عملية المشاركة السياسية في لبنان اعقبه سلسلة نشاطات بيئية وترفيهية تخللها غرس 60 غرسة صنوبر مثمرة في خراج بلدة الهبارية .

رئيس البلدية ايمن شقير ثمن لجمعية شيلد الانسانية مبادرتها واهتمامها الدائم بكافة قضايا الناس الاجتماعية والانمائية والبيئيةكما اكد على ان الاهتمامبدور المراة ومشاركتها السياسية والاجتماعية لهو دور اساسي في بناء المجتمع سيما وانها اثبتت جدارتها في تحمل المسؤولية في شتى المجالات .