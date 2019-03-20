كلودين عون روكز: تدشين ماكينة إعادة تدوير الخرطوش تتويج لسنتين من الحملات التوعوية

شددت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون روكز على "ضرورة إنفاذ قانون الصيد البري الأمر الذي يحد من المخالفات، وأبرزها صيد العديد من أنواع الطيور النادرة والمهددة بالانقراض"، معربة عن أسفها "لكون العديد من المناطق الحرجية اللبنانية، التي تعتبر مراكز عبور للطيور المقيمة والمهاجرة، مغطاة بأكوام من خرطوش الصيد الفارغ، التي تترك بعد إطلاقها وتفريغها من أسلحة الصيد، في الاحراج وسرعان ما تتحول الى أكوام من القمامة تلوث التربة وتنتقل بفعل السيول والامطار من منطقة الى اخرى، وتتسبب هذه القمامة بالتلوث الناجم عن بقايا الزرنيخ والبارود والرصاص، الى تلوث الهواء ومياه الينابيع الجوفية، زد على مخاطر الخرطوش الذي يتحول بسبب البلاستيك إلى وقود للنيران".

ونوهت روكز "بحملة التوعية البيئية التي أطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الداخلية والبلديات وزارة البيئة بعنوان:"بتعاقبو بحريتو، بتتعاقب بحريتك! بهدف تذكير الصيادين بضرورة الإلتزام بالتواريخ المحددة لموسم الصيد البري وعدم ممارسة الصيد خارجها، وذلك بغية الحفاظ على الطيور المقيمة وحماية الطيور المهاجرة وخصوصا أنواع الطيور الآيلة إلى الإنقراض. كما تؤكد هذه الحملة على التزام الجهات المعنية بتشديد العقوبات، بالتغريم والسجن، على كل من يخالف القوانين المعتمدة، وكل من يصطاد الطيور الممنوع صيدها على مدار السنة، أو يصطاد خارج موسم الصيد المعتمد".

كلمة عون روكز جاءت خلال تدشين مبادرة "عيش لبنان"، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أول ماكينة لإعادة تدوير خراطيش الصيد المستنفذة، في مركز جمعية "الإصغاء" لفرز النفايات في الفنار، بالشراكة مع "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"و جامعة سيدة اللويزة، بدعم من سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي سعدى الأسعد فخري.

بدوره، أكد وزير البيئة فادي جريصاتي أن ""ما أنجزه طلاب الـ NDU يؤكد على الإبداع اللبناني، وعلى أهمية الفكر اللبناني، ولطالما قلنا إن أفضل إستثمار نقوم به هو أن نستثمر في طلابنا، في الإنسان اللبناني، فمنهم من نجح ومنهم من سافر ورفع إسم لبنان عاليا في العالم كله، فبمقدار ما نشجعهم ونحتضنهم ونجعلهم يبقون هنا في أرضهم، ويقومون بمثل هذه المبادرة، فبهذا المقدار هم فخرنا، ويثبتون الشباب في أرضهم".

وقد صمم ماكينة إعادة تدوير الخرطوش طلاب من جامعة سيدة اللويزة، وتقوم هذه الآلة بفصل البلاستيك عن الحديد المطلي بالنحاس وتعيد تدوير.