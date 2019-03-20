بستاني خلال جولة للإعلاميين على باخرة سبكتروم: حفر اول بئر نفطي سيكون في البلوك 4 نهاية 2019

اشارت وزير الطاقة والمياه ندى بستاني في كلمة لها خلال جولة للإعلاميين على باخرة "سبكتروم" التي ستتولى عملية المسح البيئي للبلوكات النفطية الى اننا "نلتقي اليوم لإعلان الانتقال الى مرحلة التنفيذ وستقوم الباخرة بمسح البلوكين "4 و 9" خلال اسبوعين".

واوضحت بستاني أن "شركات البترول قررت اعتماد مرفا بيروت كقاعدة بحرية طوال فترة العمل بالتنقيب بالبلوكين 4 و9"، مشيرة الى ان "مشروع قانون البترول في البر سيكون غدا على طاولة مجلس الوزراء وسأطلب من الحكومة إطلاق دورة التراخيص الثانية"، معلنة ان "اول عملية حفر بئر ستكون نهاية العام الحالي في البلوك 4".

من جهته لفت وزير البيئة القطاع فادي جريصاتي الى أن "القطاع بالف خير والعمل منذ اليوم الاول حرفي وانا كوزير للبيئة اؤكد ان التنسيق مع وزارة الطاقة والمياه على مستوى عال ونقوم بكل المطلوب بيئيا"، مشيرا الى ان "الشركات تعمل بمعايير دولية وهذا يطمئن اللبنانيين"، مؤكدا ان "الامن الاقتصادي سيؤمن بالبترول والامن البيئي أيضا وسنضع نتيجة الدراسات بمتناول الجميع".

وكشف جريصاتي ان "لدينا داتا مهمة في البحر مما جعلنا قادرين على مواجهة اي مشكلة في المستقبل".