الحكومة اليمنية: تصريحات الحوثي تعد تنصلا من اتفاق الحديدة وإعلان حرب

أعلنت الحكومة اليمنية أن حركة أنصار الله "الحوثيون" أعلنوا رسميا تخليهم عن اتفاق السويد، معتبرة أن "تصريحات زعيم حركة "أنصار الله" محمد الحوثي تعد تنصلا من اتفاق الحديدة وإعلان حرب". وأكدت أنه "لم تصلنا أية أفكار من المبعوث الأممي حول إعادة الانتشار في الحديدة".

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