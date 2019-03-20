الاتصالات تطلق مسابقة لابتكار استخدام تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة إريكسون، مسابقة حول حالات استخدام تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء في المدينة الرقمية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وتهدف المسابقة إلى إتاحة الفرصة للشباب من الطلاب وحديثي التخرج بالجامعات ومراكز الشباب في تخصصات الاتصالات والإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر؛ لتطوير تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وتطوير المواهب المحلية وإعدادهم للتكنولوجيات المستقبلية، بالإضافة إلى تطوير تطبيق خاص على مسرع إريكسون.

وتنطلق أولى فعاليات المسابقة خلال هذا الأسبوع في جامعة عين شمس، وتستمر لمدة 21 أسبوعا بمشاركة 15 فريقا من 4 جامعات، هي القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنيا، و5 فرق من مراكز الشباب المجتمعية في عدد من المحافظات.

وقالت عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، إن المسابقة تأتي في إطار توجه الوزارة لخدمة المجتمع المصري والتحول إلى مجتمع دامج لكل فئاته بالشراكة مع مختلف الشركات من خلال مسؤوليتها المجتمعية.

وقال سامح شكري مدير شركة إريكسون مصر: " تعتبر اريكسون شركة رائدة في عملية التحول الرقمي نحو تقنية الجيل الخامس، هناك حاجة فورية لتطوير المواهب في نقل التكنولوجيا الرقمية ليس فقط في مصر ولكن أيضًا على المستوى العالمي."

وتهدف إريكسون إلى توفير منتدى خاص للطلاب الذين يملكون رؤية خاصة لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث تعمل في إطار هذه المسابقة إلى الاستفادة من ريادتها في مجال الابتكار لتعزيز المواهب التي تحتاج إليها تقنية الجيل الخامس في المستقبل القريب.