البابا فرانسيس يدعو لدعم ضحايا إعصار "إيداي" في عدة دول بجنوب إفريقيا

طالب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس بدعم ضحايا إعصار "إيداي" المدمر الذي ضرب عدة دول بمنطقة جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي.

وقال بابا الفاتيكان، في لقاء مع المصلين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء: "اجتاحت الفيضانات أجزاء كثيرة من

موزمبيق وزيمبابوي وملاوي، وتسببت في حالات وفاة"، معبرا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.يذكر أن موزمبيق بدأت ثلاثة أيام من الحداد الوطني اليوم، حيث ما زالت تعاني من وطأة الإعصار"إيداي" الذي جلب رياحا مدمرة وفيضانات في المنطقة، مما تسبب في سقوط حوالي ألف قتيل في الدولة الواقعة بجنوب أفريقيا.وكان إعصار "إيداي" قد وصل إلى اليابسة يوم الجمعة الماضي بعدما عبر المحيط الهندي، حيث كان محملا برياح سرعتها 160 كيلومترا في الساعة لدى وصوله إلى موزمبيق، وذلك قبل أن تخف حدته ويتوجه إلى زيمبابوي.