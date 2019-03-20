اليمن تطالب الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستكهولم

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة للضغط على الميليشيا الانقلابية لمنع تجدد المعارك في "الحديدة" غربي البلاد.

وأشارت الحكومة - في بيان لها - إلى أن تصريحات محمد علي الحوفي، رئيس ما يعرف بـ"اللجان

الثورية العليا" للحوثيين، بعدم التخلي عن "الحديدة" يعد نسفا لاتفاق ستوكهولم وبمثابة "إعلان حرب" من قبل الحوثيين.وأضافت أنه حتى الآن لم تصل أى أفكار منقبل المبعوث الأممي، مارتن جريفث، بشأن اليمن.وكان المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك تقدما ملموسا نحو تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة "الحديدة"، إلا أن الميليشيا الحوثية "الانقلابية" جددت وضع الألغام أمام "اتفاق الحديدة" بالانقلاب على بنود تنفيذه.