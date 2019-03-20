السفير الياباني للوفد: التعليم محور علاقتنا بمصر.. ونسعى لزيادة عدد مدارسنا بالقاهرة

على هامش توقيع جمعية كيان لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة، لتنفيذ مشروع تعزيز البيئة التعليمية للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم.التقت "الوفد" السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، الذي تحدثنا معه عن نشاط السفارة لدعم الأطفال، إلى جانب استثمارات طوكيو في القاهرة خلال السنوات الأخيرة، وكان لنا هذا الحوار، الذى أشار فيه إلى أن التعليم محور علاقتنا بمصر.. والسعى لزيادة عدد المدارس اليابانية بالقاهرة.

_لماذا قررتم دعم مؤسسة كيان بشكل خاص؟

سمعت عن نشاطات هذه المؤسسة، واليوم رأيت فعاليتهم مع الأطفال، وهي مؤسسة مجتمع مدني تلعب دور حيوي مع الحكومة بجانب دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولذلك من المهم أن تستمر نشطات المؤسسة واستكمال دورها الفعال في

خدمة الأطفال، كما يجب تسهيل مهامها لكي تعمل في ظروف أفضل، وهو ما تحاول تحقيقه من خلال منحتنا المتواضعة.

_ماهي مشاريعكم القادمة لدعم التعليم في مصر؟

التعليم هو محور التعاون بيننا مع مصر، ونحاول نقل أسلوب التعليم الياباني إلى القاهرة خاصة في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

وبالفعل افتتحنا 35 مدرسة جديدة في سبتمبر الماضي، ونسعى لزيادتها بشكل مستمر، كما نحاول نقل خبراتنا في التعليم إلى الآباء والمعلمين، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع هذه الآلية الجديدة.

_ما رأيك في المشكلة الخاصة بافتتاح المدارس اليابنية؟

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لا أعلم الكثير عن هذه المشكلة ، إلا أننا افتتحنا 35 مدرسة جديدة منذ سبتمبر الماضي،

ونعمل حاليًا على زيادة التعاون بين الحكومة المصرية وهيئة جايكا "وكالة اليابان للتعاون الدولي".

_وماذا عن استثماراتكم الآخرى في مصر؟

حاليًا نشارك في تأسيس البنية التحتية بمطار برج العرب ، بجانب مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، المنتظر افتتاحه قبل نهاية العام القادم 2010.

كما أننا في نقاشات مستمرة مع عدد من الوزراء المصريين، من بينهم الصحة والتعليم، والاستثمار.

إن حجم الاستثمار بين مصر واليابان في تزايد مستمر، ولكن حتى الآن عدد الشركات اليابانية في مصر 50 شركة فقط، وهو ما يعني أن الفرصة متاحة لمزيد من الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة بين البلدين.

_هل تنوون الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة؟

حتى الآن ليس لدى علم إذا كنا سنستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة أم لا، ولكن لدينا وفد زار المدينة وهم على علم بكل شيء يحدث هناك.

ولكن أود التوضيح، أننا لدينا تعاون في العاصمة الإدارية الجديدة بشكل مختلف، يمتمثل في الاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية لإنشاء البنية التحتية في المدينة.