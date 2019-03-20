إندبندت: 6 أشياء فعلتها رئيس وزراء نيوزيلندا يجب على العالم الاقتداء بها

أصدرت رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أرديرن" قرارت فورية عقب حادث نيوزيلندا الإرهابي والتي لاقت تأييدًا من جميع بلدان العالم.

قالت أرديرن أن بلادها تعرضت لمأساة وطنية، وهو حادث إطلاق النار على مسجدين، فأصدرت بعدها قرار بحظر الأسلحة شبه الآلية، وطمأنة الملسمين وأكدت على أهمية وجودهم في نيوزيلندا، كما ركزت على الضحايا وأهاليهم.

وبحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن أرديرن لقنت العالم كله درسًا مهمًا في الاحترام والتقدير والتصدي للإرهاب

والعنصرية.

أهم الأشياء التي ذكرتها الصحيفة:

1- إدانة الإرهاب بغض النظر عن الجماعة التي ينتمي إليها، حيث عقبت على الحادث بعد أقل من مرور 24 ساعة على الهجوم، ووصفته بالعمل الإرهابي المجرم ومتطرف.

2- قضاء أوقات طويلة مع أهالي الضحايا والمتضررين من الهجوم، وهي مرتدية الحجاب لمشاركتهم أحزانهم.

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3- أشادت في جميع أنحاء العالم بالطريقة التي اعتنقت بها الجالية المسلمة

رعاياها بعد الهجوم، حيث وعدت بتغطية تكاليف جنازة الضحايا الخمسين.

4- خاطبت أدرين مؤتمر الهجوم الإرهابي وبدأت باستخدام التحية الإسلامية قائلة "السلام عليكم".

5- كانت في كلامها تؤكد على الضحايا وأسرهم وليس الجاني حتى أنها لم تذكر اسمه ودعت كل الحاضرين بعدم ذكر اسمه، قائلة:"لا يجب أن نذكر اسم مسلح، إرهابي، مجرم"، وناشدت الحاضرين بالتحدث بأسماء من فقدوا.

6- اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعية للأسلحة، حيث أصدرت قرار السيطرة على الأسلحة وحظر الملكية الخاصة للبنادق شبه الآلية، الأمر الذي جعل كل العالم يثني على قراراتها الحاسمة وقارنوه بعدم وجوده في أمريكا.