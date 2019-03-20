استراليا تخفض طلبات المهاجرين إليها 15%

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، عن خفض عدد طلبات الهجرة السنوية إليها بنسبة 15%، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقررت الحكومة الاسترالية منع بعض فئات من المهاجرين من الإقامة في المدن الكبرى لمدة 3 سنوات وذلك بدعوى تخفيف الازدحام في هذه

المدن.وأضافت أنها ستستقبل 160 ألف طلب للهجرة فقط هذا العام مقارنة بـ 190 ألفا العام الماضي.وكان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون قد أعلن في وقت سابق أنه من المرجح أن تخفضبلاده من حصتها فيما يتعلق باستقبال المهاجرين بسبب أن المدن الأسترالية باتت "مكتظة".وكشفت الاحصائيات أن 20% من المهاجرين الاستراليين يأتون من الهند، و 15 % من الصين و9% من بريطانيا ، وفي عام 2017 منح 262 ألفا و489 شخصا تأشيرة دائمة ومؤقتة، مما دفع سكان استراليا إلى تجاوز حاجز 25 مليون نسمة.