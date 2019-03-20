أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، عن خفض عدد طلبات الهجرة السنوية إليها بنسبة 15%، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقررت الحكومة الاسترالية منع بعض فئات من المهاجرين من الإقامة في المدن الكبرى لمدة 3 سنوات وذلك بدعوى تخفيف الازدحام في هذه
وأضافت أنها ستستقبل 160 ألف طلب للهجرة فقط هذا العام مقارنة بـ 190 ألفا العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون قد أعلن في وقت سابق أنه من المرجح أن تخفض
وكشفت الاحصائيات أن 20% من المهاجرين الاستراليين يأتون من الهند، و 15 % من الصين و9% من بريطانيا ، وفي عام 2017 منح 262 ألفا و489 شخصا تأشيرة دائمة ومؤقتة، مما دفع سكان استراليا إلى تجاوز حاجز 25 مليون نسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر استراليا تخفض طلبات المهاجرين إليها 15% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.