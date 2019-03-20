ماي تطلب تمديد موعد بريكست حتى يونيو المقبل

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت طلبا كتابيا إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لتمديد أمد المادة 50 من معاهدة لشبونة والمعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من يونيو المقبل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما صرحت ماي في خطاب أمام مجلس العموم البريطاني أنها ليست على استعداد لتأجيل خروج

بلادها من الاتحاد (بريكست) لما بعد 30 يونيو المقبل، وأنه ليس من مصلحة بلادها المشاركة في الانتخابات الأوروبية المقررة في مايو المقبل.واستمرت ماي خلال خطابها في الدفاع عن الاتفاق الذي توصلت إليه حكومتها مع الاتحاد الأوروبي والذي رفضه البرلمان قائلة إنه الأنسب والأقدرعلى حماية مصالح مواطني البلاد، كما جددت اتهاماتها للبرلمان بعدم احترامه أصوات المواطنين الذين وافقوا على بريكست قبل عامين ومطالباتها له بالاضطلاع بتنفيذ رغبة المصوتين بتحقيق الخروج.يشار إلى أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس الجاري، ويجب أن توافق جميع دول الاتحاد على تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد. وكان البرلمان البريطاني رفض اتفاق ماي كما رفض الخروج من الاتحاد دون اتفاق.