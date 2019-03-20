أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الأربعاء، أن مؤتمرًا حول ليبيا سيعقد الشهر المقبل؛ لبحث حل الأزمة السياسية في هذا البلد منذ عام 2011، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال سلامة ـ في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية "طرابلس" اليوم ـ إنه بعد قدر كبير من المشاورات، فقد تقرر عقد ملتقى ليبيا في 14- 16 أبريل المقبل، في مدينة غدامس الليبية.
وأضاف أن الحضور سيكون مقتصرا
وأكد المبعوث الخاص إلى ليبيا أن مخرجات المؤتمر ستكون ليبية وستكون نتيجة توافق بين الحاضرين حول عدد من الثوابت الوطنية وحول خريطة
وأضاف المبعوث الأممي أن البعثة تواصل التحضير للملتقى، وأن أعمالا تحضيرية عقدت لتقليص الخيارات أمام الليبيين في الملتقى الوطني، الذي ستحضره كل الفئات الليبية دون استثناء.
وأعرب سلامة عن أمله في أن يكون الملتقى بداية للانفتاح والاستقرار الاقتصادي والأمني بليبيا، وتوحيد المؤسسات الليبية، مستطردا "سنطلب من الليبيين في المؤتمر تحديـد موعـد وكيفيـة إجراء الانتخابات".
وحول لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر مؤخرا، أوضح غسان سلامة أنه لا غرابة في لقاء السراج وحفتر الأخير، وقد تعقبه لقاءات أخرى مستقبلا".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي: سندعو كل الأطراف الليبية إلى ملتقى "غدامس" دون استثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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