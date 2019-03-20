ترامب: حشد أصوات الناخبين "أيسر بكثير" من المجمع الانتخابي

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه بـ "تويتر" أن إعداد الحملات الانتخابية لحشد أصوات الناخبين "أيسر بكثير" من إعدادها لحشد تأييد "المجمع الانتخابي"، وذلك في الوقت الذي جددّ فيه الديمقراطيون ضغطهم من أجل تغيير نظام العمل بالمجمع الانتخابي.
وأضاف ترامب - في إشارة لانتقاده لنظام التصويت المعمول به، حسب صحيفة "هيل" الأمريكية في
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام "2016 " على الرغم من فوز منافسته الديمقراطية ووزيرة
يذكر أن الولايات "الزرقاء " في الولايات المتحدة - المعروفة بموالاتها للحزب الديمقراطي - تحتشد لمحاولة تجاوز المجمع الانتخابي - هيئة انتخابية تقوم بالاقتراع غير المباشر للرئيس التنفيذي للولايات المتحدة ونائبه - وذلك بعد أن تكبد الديمقراطيون هزيمتين ساحقتين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال العقدين الماضيين.
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