صرح وزير الدولة الباكستاني، ورئيس هيئة الاستثمار هارون شريف بأن إسلام آباد وكولالمبور ستوقعان خمس مذكرات تفاهم للتعاون المشترك خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لإسلام آباد.
وأضاف الوزير الباكستاني - في تصريحات
وكانت الخارجية الباكستانية، قد أعلنت في بيان لها اليوم، أن رئيس الوزراء الماليزي سيصل إلى باكستان غداً (الخميس) في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير باكستاني: زيارة رئيس الوزراء الماليزي تعزز آفاق التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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