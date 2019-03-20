وزير باكستاني: زيارة رئيس الوزراء الماليزي تعزز آفاق التعاون بين البلدين

صرح وزير الدولة الباكستاني، ورئيس هيئة الاستثمار هارون شريف بأن إسلام آباد وكولالمبور ستوقعان خمس مذكرات تفاهم للتعاون المشترك خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لإسلام آباد.

وأضاف الوزير الباكستاني - في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، مشيرا إلى أن الشركات الماليزية

وكانت الخارجية الباكستانية، قد أعلنت في بيان لها اليوم، أن رئيس الوزراء الماليزي سيصل إلى باكستان غداً (الخميس) في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، مشيرا إلى أن الشركات الماليزيةأبدت رغبتها في الاستثمار في مختلف القطاعات في باكستان لاسيما مجال التنقيب عن النفط.وكانت الخارجية الباكستانية، قد أعلنت في بيان لها اليوم، أن رئيس الوزراء الماليزي سيصل إلى باكستان غداً (الخميس) في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

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