بوتين: نأمل في استمرارية نهج كازاخستان

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن تتسم سياسة كازاخستان بالاستمرارية بعد استقالة نور سلطان نزاربايف من رئاستها، مؤكدا استعداد موسكو لبذل أقصى جهد لدعم التعاون الثنائي.

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية اليوم الأربعاء: “نحن نرى ما هي الأحداث السياسية التي تجري لدى جيراننا وحليفنا الوثيق، والتي تتعلق بتغيير القيادة السياسية، ونعبر عن أملنا في ضمان الاستمرارية (السياسية)”.

كما أشاد بوتين بإرث نزاربايف السياسي، وعبر عن الشكر له “على العمل المشترك” متمنيا له الصحة والتوفيق.

وأعاد الرئيس الروسي إلى الأذهان، أن نزاربايف يعتبر أحد المبادرين للعمل على التكامل المتقدم بين روسيا وكازاخسان، وقال: “هو أحد أصحاب إن لم نقل هو صاحب مشروع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يتطور بشكل ناجح جدا، والفضل في ذلك يعود إلى حد بعيد لدعمه المباشر ومشاركته في هذا الجهد”. وأكد بوتين أن روسيا من جانبها، ستفعل كل ما بوسعها لدعم هذه العملية.

وكان نزاربايف قد وقع أمس الثلاثاء، على مرسوم استقالته من منصب رئيس الجمهورية اعتبارا من 20 مارس. ووفقا للدستور، انتقلت صلاحيات رئيس الدولة إلى رئيس مجلس الشيوخ قاسم جومارت توكايف.