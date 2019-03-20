اندلاع حريق بطائرة إيرانية في طهران وعلى متنها 100 راكب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مارس 2019 04:12 مساءً - في مارس 20, 2019 مشاركة اندلع حريق بطائرة في مطار مهر آباد في طهران وعلى متنها 100 راكب تم إجلاؤهم عن الطائرة بسلام دون وقوع إصابات. المصدر RTONLINE

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