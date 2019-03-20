كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية: انهيار الخلافة لا تعني نهاية تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "بي بي إس" الأمريكية تقرير تحت عنوان "مع انهيار الخلافة، تهديدات داعش الجديدة تظهر في سوريا"، تناولت فيه التهدد المتبقى من التنظيم الإرهابي الأكثر شرا على أرض الواقع.

وقالت الصحيفة: "بعد قرابة خمس سنوات من القتال، دمر تحالف تقوده الولايات المتحدة بالكامل ما يُعرف بالخلافة الإقليمية، الدولة الزائفة التي أنشأتها داعش في العراق وسوريا، وتقترب المعركة النهائية الآن من نهايتها في بلدة باغوز في شرق سوريا على الحدود العراقية، لكن هذا لا يعني نهاية داعش".

ووصفت الصحيفة مكان خلافة داعش ب"قطعة صغيرة من الأرض تبدو وكأنها ساحة لعب ممزقة أو حتى ساحة خردة".

وتابعت: "إنها مليئة بالمركبات القديمة الصدئة، فضلًا عن الخيام المؤقتة التي اشتعلت النيران في العديد منها تحت قصف الضربات الجوية للتحالف والنيران القادمة من القوات الديمقراطية السورية".

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وأكدت: "يُعتقد أن الأشخاص الذين بقيوا في الداخل هم الأكثر تشددًا والذين لم يستسلموا، والذين لم يخرجوا عبر الممر الإنساني، سبب ذلك من المحتمل أن يكون الكثير منهم مقاتلين أجانب".

واستطردت الصحيفة: "هذا لا يعني نهاية داعش، فكما في أي مناطق من الأرض يمكنهم السيطرة عليها بأنفسهم".

وأوضحت: "منذ أشهر تحولت داعش إلى جماعة تمرد فعالة ومميتة، هذه هي المرحلة التالية بالنسبة لهم، لقد رأينا بالفعل هجمات، عبوات ناسفة على الأرض، بالإضافة إلى تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة، ففي يناير الماضي، قُتل أربعة أمريكيين في بلدة منبج، كلما هاجمتهم خلية داعش في ذلك الوقت".