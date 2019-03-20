كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة هندية تبرأ 4 هندوس في انفجار قطار كان متجه إلى الحدود مع باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برأت محكمة هندية، أربعة هندوس، متهمين بإثارة انفجارات في قطار متجه إلى الحدود الهندية مع باكستان قبل 12 عامًا، مما أسفر عن مقتل 68 شخصًا، معظمهم من المواطنين الباكستانيين.

وقال محامي الدفاع، موكيش غارغ، إن المحكمة قضت، اليوم الأربعاء، بأن المحققين فشلوا في إثبات أن المتهمين مذنبون.

وكان قد اشتعلت النيران في عربتين من قطار اكسبرس سامجهوتا، بعد الانفجارات التي وقعت في العام 2007 خارج ديوانا، محطة القطار بالقرب من نيودلهي.

وكان القطار في طريقه من نيودلهي إلى أتاري، المحطة الأخيرة قبل الحدود الباكستانية. في أتاري، حيث يتحول الركاب إلى قطار باكستاني.