كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي تطالب بتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء أنه بعثت برسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك لطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 60 يونيو.

وأضافت تيريزا ماي أنها لا تعتقد أن مشاركة بريطانيا في الانتخابات الأوروبية في شهر مايو ستكون أمرًا جيدًا.

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وسيبدأ البرلمان الأوروبي الناتج عن هذه الانتخابات في تولي مهامه اعتبارًا من الثاني من يوليو. ومن المفترض أن يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة في بروكسل.

أعلنت المفوضية الأوروبية بالفعل أن تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر حتى 23 مايو، موعد بدء الانتخابات الأوروبية، أو أن يكون أطول ويشمل مشاركة بريطانيا في هذه الانتخابات.

وفي وثيقة، قالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن تمديد خروج بريطانيا حتى 30 يونيو سيكون صعبًا قانونياً وسياسياً.