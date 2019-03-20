كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية الإيطالي يوضح سبب رفض المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت شبكة "فوكس نيوز"، أن وزير الداخلية الإيطالي المتشدد، ماتيو سالفيني، أعطى دفاعًا عاطفيًا عن قراره في الصيف الماضي، برفض السماح للمهاجرين على متن سفينة خفر السواحل الإيطالية بالنزول في ميناء صقلية.

وتحدث "سالفيني"، في مجلس الشيوخ، قبل التصويت على ما إذا كان يجب رفع الحصانة عنه كمشرع لمواجهة تهم الخطف المحتملة، لرفضه قبول نحو 177 مهاجرًا تم إنقاذهم في البحر ونقلهم إلى سفينة خفر السواحل الإيطالية ديسيوتي في أغسطس الماضي.

وقال "سالفيني"، إن رفضه السماح للمهاجرين بالهبوط كان ضروريًا لإجبار شركاء إيطاليا الأوروبيين على قبول أعباء الوافدين المهاجرين، الذين نزلوا بشكل غير متناسب على إيطاليا كوجهة رئيسية للسفن الإنسانية التي تنقذ المهاجرين من قوارب المهربين قبالة ليبيا. وأنه في غضون أيام، وافق الشركاء الأوروبيون على قبول المهاجرين.