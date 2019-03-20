كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مجري يواجه اجراءات تأديبية من كتلة يمين الوسط في الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحد المشرعين البارزين من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن حزب فيدس الحاكم في المجر، قد يتم تعليقه من كتلة يمين الوسط الرئيسية في البرلمان الأوروبي.

ومن جانبها، قالت إنج غرايسل، نائبة برلمانية في الاتحاد الأوروبي، لإذاعة SWR2 الألمانية، إنها تعتقد أن حزب الشعب الأوروبي سيتم تعليق عضويته مؤقتًا اليوم - هذه هي خطوة قبل الطرد - ومن ثم يمكنه اختيار الطريقة التي يريد أن يستمر بها".

وأضافت "غرايسل"، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتمية له المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل،إن رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي قاد حزب "فيدس" دون أي تحدٍ عمليًا منذ أوائل التسعينيات، يجب أن يُظهر بمصداقية أنه سيتغير".