كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تتخذ مبادرة لإدراج مسعود أزهر في قوائم الإرهاب في الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر، اليوم الاربعاء، أن محادثات تجري في بروكسل، لإدراج الاتحاد الأوروبي مسعود أزهر كإرهابي عالمي.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"سبوتنيك"، إن ألمانيا قدمت مقترحًا في الاتحاد الأوروبي بحظر زعيم "جيش محمد" مسعود أزهر باعتباره إرهابيًا عالميًا.

وأضافت: "اتخذت ألمانيا مبادرة لإدراج مسعود أزهر في قائمة الإرهابيين العالميين في الاتحاد الأوروبي. وقد تواصلت ألمانيا بالعديد من البلدان للحصول على الدعم بشأن هذا المقترح".

ويرى الخبراء، أن حظر الاتحاد الأوروبي سيقطع شوطًا طويلًا في ممارسة الضغط على الصين، لدعم اقتراح مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الإرهابي مسعود أزهر.

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وقال سكاناند رانجان تايال، السفير الهندي السابق لدى أوزبكستان وكوريا الجنوبية، لـ"سبوتنيك": "إن خطوة ألمانيا ستضغط بالتأكيد على الصين، لأن الصين هي الدولة الوحيدة التي تعارض تعيين مسعود أزهر كإرهابي عالمي من قبل مجلس الأمن الدولي".

وأضاف السفير السابق: "علاوة على ذلك، أعتقد أنه سُيمهد الطريق أمام القائمة السوداء لباكستان من قبل مجموعة العمل المالي. وفي وقت سابق، قام الاتحاد الأوروبي بوقف باكستان لعدم اتخاذ التدابير المناسبة للسيطرة على الإرهاب الدولي".

وتابع: "لذلك سيكون انتصارًا دبلوماسيًا للهند، إذا وضع الاتحاد الأوروبي، مسعود أزهر في قوائم الإرهاب العالمي. في الواقع، بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، لن يكون الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي متخلفًا".

وحسب "سبوتنيك"، قال "تايال": "حصلت الهند على دعم غير مسبوق من مختلف البلدان بشأن حربها ضد الإرهاب العابر للحدود بعد هجوم بولواما الإرهابي".

ستعني عقوبات الاتحاد الأوروبي، أن مسعود أزهر لن يكون قادرًا على السفر عبر أي من الدول الأوروبية الـ 28 وسيتم تجميد جميع أصوله، إن وجدت، في تلك البلدان.