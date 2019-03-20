كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المونيتور": البطالة في تركيا تصل إلى مستوى قياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "المونيتور"، إن البطالة في تركيا المنكوبة بالأزمة الإقتصادية وصلت إلى مستوى مذهل قبل الانتخابات البلدية في 31 مارس، مما أعطى المعارضة ذخيرة جديدة في سعيها لانتزاع المدن الرئيسية من الحزب الحاكم وتوجيه ضربة سياسية للحكومة.

وذكرت الصحيفة: "انخفض إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 3٪ في الربع الأخير من عام 2018، وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنت في 11 مارس، مع نمو الاقتصاد بنسبة 2.6٪ فقط في العام الماضي، بانخفاض حاد عن 7.4٪ في عام 2017".

وأضافت الصحيفة: "كان من المتوقع أن يؤدي الانكماش - إلى جانب تضخم المستهلك بأكثر من 20 ٪ - إلى انخفاض في التوظيف وارتفاع في نسب البطالة وعدد العاطلين عن العمل".

وتابعت: "في 15 مارس، أعلن المسؤولون أن معدل البطالة بلغ 13.5 ٪ في ديسمبر، مما كشف المزيد من خطورة الانكماش الاقتصادي في البلاد".

وأوضحت الصحيفة: "فشلت حكومة حزب العدالة والتنمية في الحد من معدل البطالة إلى رقم واحد وهو الآن على وشك رفعه إلى 15٪."