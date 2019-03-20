كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المونيتور": البطالة في تركيا تصل إلى مستوى قياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت الصحيفة: "انخفض إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 3٪ في الربع الأخير من عام 2018، وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنت في 11 مارس، مع نمو الاقتصاد بنسبة 2.6٪ فقط في العام الماضي، بانخفاض حاد عن 7.4٪ في عام 2017".
وأضافت الصحيفة: "كان من المتوقع أن يؤدي الانكماش - إلى جانب تضخم المستهلك بأكثر من 20 ٪ - إلى انخفاض في التوظيف وارتفاع في نسب البطالة وعدد العاطلين عن العمل".
وتابعت: "في 15 مارس، أعلن المسؤولون أن معدل البطالة بلغ 13.5 ٪ في ديسمبر، مما كشف المزيد من خطورة الانكماش الاقتصادي في البلاد".
وأوضحت الصحيفة: "فشلت حكومة حزب العدالة والتنمية في الحد من معدل البطالة إلى رقم واحد وهو الآن على وشك رفعه إلى 15٪."