كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 جنود باكستانيين في هجوم لطالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون في باكستان اليوم الأربعاء، مقتل 6 جنود بعد اقتحام مسلحين متشددين من طالبان نقطة تفتيش شبه عسكرية في إقليم بلوشيستان، جنوب غربي البلاد.

وقال مسؤول الشرطة نسيم شاه لوكالة الأنباء الألمانية إن "المهاجمين الذين كانوا مسلحين ببنادق هجومية وقنابل يدوية، هاجموا نقطة التفتيش في منطقة لورالاي النائية ليلة الثلاثاء الأربعاء".

وأضاف شاه أن الجنود الستة، وهم من القوات شبه العسكرية، كانوا يديرون الموقع وقتلوا فى الهجوم.

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وأعلن متحدث باسم طالبان باكستان المسؤولية عن الهجوم، قائلا إنه كان انتقاماً لمقتل مسلحين عند نقطة التفتيش نفسها قبل فترة.

وقال محمد خراساني المتحدث باسم طالبان في رسالة إلى الإعلام :"هذا تذكيرنا لجميع أعدائنا بأننا سننتقم لأفرادنا".

ويشار إلى أن لورالاي جزء من بلوشيستان، أين أنشأت الصين ميناءً في أعالى البحار، في إطار مشروع كلفته 62 مليار دولار لإنشاء طريق تجاري بري وبحري عبر باكستان للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا في المستقبل.

وتراجع العنف في باكستان منذ أن شنت قوات الأمن سلسلة من الهجمات ضد المتشددين الإسلاميين في 2014، لكن أجزاء من بلوشيستان لا تزال مضطربة.