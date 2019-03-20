الإثارة تعود لربع نهائي كأس “الكاف” ودوري الأبطال.. الأندية المغربية تتعرف اليوم على خصومها

تتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة، إلى مقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقارة، والذي يستضيف قرعة ربع نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والممثلة بالثنائي نهضة بركان وحسنية أكادير، وأيضاً دوري الأبطال، الذي يسجل حضور فريق مغربي وحيد، وهو الوداد الرياضي.

وسيكون فريق الوداد، الفريق المغربي أمام إمكانية ملاقاة كل من سيمبا التانزاني وشباب قسنطينة، وحوريا كوناكري، باعتباره قد أنهى مرحلة دور المجموعات متصدراً، وبقارق النسبة العامة أمام صنداونز.

واستفاد “الأحمر والأبيض” من تصدر مجموعته من الاستفادة من عامل الاستضافة في لقاء الإياب، وهو ما تنص عليه القوانين الخاصة بأبرز مسابقة بالقارة السمراء.

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في حين نهضة بركان وغزالة سوس، أمام إمكامنية مواجهة فريق مغاربي، بعد أن وضعتهم قرعة دور المجموعات سلفاً في مواجهة أمام بعض، إضافة إلى بطل النسخة الأخيرة لكأس “الكاف”، الرجاء الرياضي، والذي غادر المسابقة مبكراًز

وتأهل عن المجموعة الأولى بكأس الكنفدرالية الإفريقية للعبة، كل من الثنائي المحلي، نهضة بركان وحسنية أكادير، في حين صعد من المجموعة الثانية فريقان تونسيان، ويتعلق الأمر بالصفاقسى ونجم الساحل،أما المجموعة الثالثة فسجلت تأهل الهلال السودانى ونكانا الزامبى، وأخيراً المجموعة الرابعة سجلت تواجد، الزمالك وجورماهيا الكينى.

أما عن “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، فقد تأهل لدور ربعها كل من الترجى التونسى والوداد الأهلى المصرى ومازيمبى الكونغولي، متصدرين لمجموعاتهم، في حين الوصافة كانت من نصيب كل من سيمبا التانزاني، وماميلودي صانداونز، وشباب قسنطينة، وحوريا كوناكري