شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النيوزلندية: منفذ العملية الإرهابية كان في طريقه لتنفيذ «هجوم ثالث» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال مايك بوش، مفوض الشرطة في نيوزيلندا، إن منفذ الهجوم على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش كان بطريقه لتنفيذ هجوم ثالث قبل تمكن عناصر الشرطة من إيقافه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لبوش، الثلاثاء، حيث قال: “لن أخوض بتفاصيل لإثارة صدمة عند البعض، ولكننا متأكدين أن منفذ الهجوم كان في طريقه إلى موقع آخر قبل أن نتمكن من إيقافه”.
وأوضح بوش أن عناصر الشرطة تمكنت من اعتقال المهاجم خلال 21 دقيقة وأنها تحركت بعد 5:39 دقيقة بعد بدء الهجوم الذي أودى بحياة 50 شخصاً وجرح آخرين.
يذكر أن منفذ الهجوم ويدعى، برينتون تارانت البالغ من العمر 28 عاماً بث تسجيلاً مباشراً لعملية إطلاق النار خلال صلاة الجمعة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ونشر بياناً يفصل فيه الأسباب التي دفعته للقيام بهذا الهجوم ومواد أخرى معادية للمسلمين والمهاجرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة النيوزلندية: منفذ العملية الإرهابية كان في طريقه لتنفيذ «هجوم ثالث» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.